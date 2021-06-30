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طيران الجزيرة الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت.. اليوم

طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
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طيران الجزيرة الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت.. اليوم

وسط طلب قوي للسفر إلى العاصمة اللبنانية

متابع الغاء المتابعة

الكويت - العربية.نت

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أعلنت طيران الجزيرة الكويتية، عن عودة رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ابتداءً من اليوم الأربعاء 30 يونيو وبواقع رحلتين أسبوعيا كل يوم أربعاء وسبت، وسط طلب قوي للسفر إلى العاصمة اللبنانية.

وأضافت طيران الجزيرة في بيان، أنها تواصل إطلاق وجهات جديدة ذات الطلب العالي للمسافرين من الكويت والشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: "نتطلع إلى تسيير رحلاتنا إلى بيروت التي تُعد إحدى الوجهات الصيفية الأكثر طلباً من قبل المسافرين الذين يتوجهون إليها للسياحة أو لزيارة العائلة والأصدقاء".

وكانت بيروت واحدة من أولى الوجهات التي شغّلت طيران الجزيرة خط رحلات إليها في عام 2006، ولا يزال الطلب عليها قوياً حتى الآن، وفق البيان.

وأكدت طيران الجزيرة، أنه على جميع المسافرين مراجعة اللوائح فيما يخص التطعيم وإجراء فحوصات "PCR" ضد فيروس "كوفيد-19" التي تفرضها الدول والحرص على التقيّد بها قبل حجز رحلاتهم.

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