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ألمانيا تعتزم إلغاء تحذير السفر لأكثر من 80 دولة

اقتصاد ألمانيا
ألمانيا تتجه لرفع حظر السفر
اقتصاد أوروبا

ألمانيا تعتزم إلغاء تحذير السفر لأكثر من 80 دولة

لن تنصح الحكومة الألمانية الأشخاص بعد الآن بعدم السفر إلى الخارج

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تخطط ألمانيا لرفع تحذيرها من السفر إلى أكثر من 80 دولة، في خطوة أثارت تساؤلات البعض بسبب انتشار سلالات لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال.

ولن تنصح الحكومة الألمانية الأشخاص بعد الآن بعدم السفر إلى الخارج بدءا من اليوم الخميس، كما سترفع تحذيرها من السفر إلى المناطق المصنفة على أنها محفوفة بالمخاطر، بما فيها تركيا وأجزاء من إسبانيا وكرواتيا.

بموجب التوجيه الجديد، سينطبق تحذير الحكومة من السفر فقط على 40 دولة، إما تنتشر فيها السلالات بسرعة، أو تشهد معدل حدوث 200 حالة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص على مدى أسبوع، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان" عن وكالة الأنباء الألمانية.

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وتعد هذه الخطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى الانتشار السريع للسلالة "دلتا"، ومعظم الأشخاص في ألمانيا لا يوافقون على هذه الخطوة، وفقا لدراسة حديثة.

ووصف نحو 48% من الشعب هذه الخطوة بأنها خاطئة، وفقا لدراسة استقصائية أجريت بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أجراها معهد أبحاث الرأي "يوجوف".

وأيد 38% فقط ممن شملهم الاستطلاع هذه الخطوة، في حين لم يستجب 14%.

وفي الوقت نفسه، كان هناك مستوى مرتفع من الدعم (71%) للاختبار الإلزامي لجميع ركاب الخطوط الجوية الذين يهبطون في ألمانيا.

ودافع وزير الخارجية هايكو ماس عن هذه الخطوة يوم الثلاثاء، قائلا إنه لا يوجد سبب للإبقاء على القيود في المناطق التى يتحسن فيها الوضع.

وقررت الحكومة إعادة هيكلة توجيهاتها الخاصة بالسفر منذ ثلاثة أسابيع قبل أن تثير السلالة دلتا جدلا حول هذه القضية.

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