مصر تحدث شروط دخول المسافرين.. تسهيلات للملقّحين

استعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، إجراءات دخول المسافرين القادمين إلى مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت زايد أنه تم تحديث تلك الإجراءات بما يتماشى مع ما هو متخذ في العديد من الدول، وذلك من حيث اعتبار المتلقين بالجرعات الكاملة من لقاح فيروس كورونا من الفئات المستثناة من إجراء اختبار فحص الحامض النووي للفيروس، بما في ذلك السماح بدخول القادمين الذين يحملون شهادات التطعيم ضد الفيروس شريطة احتواء الشهادة على QR Code.

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وأكدت على ضرورة أن يكون نوع اللقاح المستخدم من التطعيمات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية، وأن يكون قد مر على الجرعة الأخيرة 14 يوماً على الأقل، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأضافت أنه يعفى حاملو شهادات التطعيم من شهادة PCR السلبية أو إجراء تحليل PCR عند الوصول، فيما لا يعفى حاملو شهادات التطعيم من إجراء اختبار ID بالنسبة للقادمين من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المتحور.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان المصرية إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في القارة الإفريقية.