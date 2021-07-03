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فنادق دبي تتوقع أسبوعاً آخر من الأداء القوي في يوليو

فنادق دبي
فنادق دبي
دبي

فنادق دبي تتوقع أسبوعاً آخر من الأداء القوي في يوليو

متوسط سعر الليلة الواحدة في غرفة بفندق فاخر بدبي يبلغ حالياً 1064 درهماً

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دبي - العربية.نت

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سجلّت فنادق دبي أداءً قوياً خلال مايو الماضي وتحديداً خلال الأسبوع الذي تزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك، بينما تنتظر أسبوعاً آخر من الأداء القوي خلال يوليو الجاري، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك وأنه من المتوقع حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الليالي بفنادق دبي، خاصة الفنادق الفاخرة، بحسب صحيفة البيان.

وتشهد أسعار الغرف في العديد من الفنادق الفاخرة بدبي ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار مع نمو الطلب لتتجاوز مستويات الأسعار السائدة خلال نفس الفترة من 2019، قبل تفشي جائحة «كوفيد19»، بحسب أحدث تقارير شركة "إس تي آر" الأميركية المتخصصة في البيانات الفندقية.

وأفاد التقرير بأن متوسط سعر الليلة الواحدة في غرفة بفندق فاخر بدبي يبلغ حالياً 1064 درهماً، أي أعلى 29% من الأسعار السائدة في نفس الفترة من 2019 موضحاً أن الغرف الفاخرة الواقعة في منطقتي «نخلة حميرا» و«مرسى دبي» تشهد أعلى الارتفاعات حالياً في أسعار الليالي، وأن نسب الإشغال في فنادق الإمارة تتراوح بين 59 إلى 69%.

وقال فيليب وولر، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «إس تي آر»: "بالنظر إلى الأداء الإجمالي في صناعة الفنادق في دبي، حققت الصناعة مكاسب لافتة، فارتفعت معدلات الإشغال بفنادق الإمارة 61% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع متوسط سعر الليلة الواحدة في غرفة فندقية بقيمة 481 درهماً خلال نفس فترة المقارنة".

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