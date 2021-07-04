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رويترز: شركة الطيران السعودية الجديدة تستهدف المسارات الدولية والترانزيت

من مطار الملك خالد الدولي بالرياض
مطار الملك خالد الدولي في الرياض
السعودية

رويترز: شركة الطيران السعودية الجديدة تستهدف المسارات الدولية والترانزيت

توفر رحلات ربط ترانزيت للتنافس مع ناقلات خليجية

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دبي - العربية.نت

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قالت وكالة "رويترز" إن السعودية تستهدف حركة ركاب الترانزيت الدولية عبر شركة طيران وطنية جديدة، تعزز وضع المملكة كمنافس إقليمي.

وأضافت مصادر "رويترز" أن شركة الطيران السعودية الجديدة تستهدف مسارات دولية، وتوفر رحلات ربط ترانزيت للتنافس مع ناقلات خليجية.

وقد تتخذ شركة الطيران الجديدة من الرياض مقرا لها، وقد يساعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تأسيسها.

تأتي خطط المملكة العربية السعودية لإنشاء شركة طيران وطنية ثانية، ضمن استراتيجية وطنية جديدة للنقل والخدمات اللوجستية، في محاولة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي والمساعدة في تنويع اقتصادها.

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وتشمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، زيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة، ومضاعفة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن.

وستتوافق مع خطط تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 10% من 6% بحلول عام 2030.

وتدرس المملكة العربية السعودية بناء مطار جديد في عاصمتها الرياض، ليصبح قاعدة لشركة الطيران الجديدة، والتي من شأنها أن تخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية "الخطوط الجوية العربية السعودية" على رحلات الحج والعمرة من قاعدتها في جدة، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.

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