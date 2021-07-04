طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية

أفادت طيران الإمارات بأنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر.

وذكرت الناقلة في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن قرار التعليق الذي سيسري اعتبارًا من اليوم الأحد 4 يوليو 2021 في تمام الساعة 2300 بالتوقيت المحلي، جاء وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

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وأضافت أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021 للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية، بحسبة صحيفة "البيان" الإماراتية.

كانت آخر رحلات طيران الإمارات من وإلى السعودية بتاريخ اليوم كما يلي:

(دبي، جدة، دبي - EK2805 / EK2806، دبي، الرياض، دبي - EK2817 / EK 2818، دبي، الدمام، دبي - EK2821 / EK2822).

وأشارت الناقلة إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وبالنسبة للحجوزات الملغاة، أفادت طيران الإمارات بأنها توفر خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.