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السعودية تصدر تعليمات منع السفر للإمارات وإثيوبيا وفيتنام

هيئة الطيران المدني السعودية
هيئة الطيران المدني السعودية
فيروس كورونا

السعودية تصدر تعليمات منع السفر للإمارات وإثيوبيا وفيتنام

القرار يشمل الطيران الخاص

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميماً إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة كافة، بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونص التعميم على إلزام شركات الطيران بعدم نقل المواطنين بشكل مباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام وأفغانستان، فضلا عن استمرار منع السفر للدول المعلنة سابقًا.

السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق سياحة وسفر فيروس كورونا السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق

وأشارت الهيئة إلى تعليق القدوم لغير المواطنين من هذه الدول، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

وأكدت الهيئة في تعميمها إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، على إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين مواطنين وغيرهم، ويستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تكون عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ، كما أنه لا ينطبق ذلك على رحلات إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

وتلزم الهيئة الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة باتباع اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.

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