بهذا الشرط.. بريطانيا تعتزم السماح للمسافرين دخول البلاد دون الخضوع للحجر

من المتوقع أن يتم الإعلان هذا الأسبوع عن السماح للمسافرين من اللائحة البرتقالية بالقدوم إلى بريطانيا دون الخضوع للحجر، شريطة أن يكونوا حاصلين على جرعتين من لقاح "كوفيد-19".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، سيتم إصدار هذا القرار غدا، والذي سيسمح للمسافرين الملقحين من دول اللائحة البرتقالية بتجنب الحجر، والاكتفاء بإجراء فحص مسح أنفي أو PCR قبل الوصول إلى بريطانيا وفي اليوم الثاني من وصولهم.

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تأتي هذه التوقعات بعد تأكيد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عزم حكومته رفع كافة الإجراءات الاحترازية ابتداء من 19 يوليو، علما أن القرار النهائي بهذا الصدد سيتم اتخاذه يوم الاثنين المقبل.