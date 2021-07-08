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روسيا ترفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر

مطار في مصر
أحد المطارات في مصر
طيران

روسيا ترفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر

بعد تعليقها لأكثر من 5 سنوات

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دبي - العربية.نت

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ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القرار الذي اتخذ سابقا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

بعد تعليقها لأكثر من 5 سنوات، وفي أبريل الماضي قالت الخارجية الروسية إنها ستعلن قريبا استئناف رحلات الطيران العارض لمصر.

وفي فبراير أيضا، لم تؤكد هيئة الطيران المدني الروسية "روس أفياتسيا" مسألة استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، وذلك بعد توقفها قبل سنوات بسبب تحطم طائرة ركاب روسية.

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وقالت "روس أفياتسيا"، في بيان حينها إن "هيئة الطيران المدني الروسية لا تؤكد افتراضات بعض وسائل الإعلام بشأن استئناف رحلات الطيران العارض (تشارتر) إلى المنتجعات السياحية في مصر".

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2016، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

وبعد ذلك تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.

وتريد السلطات الروسية التأكد من الإجراءات الأمنية والتفتيش في المطارات بالمنتجعات المصرية لضمان أمن السياح الروس في مصر.

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