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سلطنة عُمان تمدد تعليق دخول القادمين من 23 دولة

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سلطنة عُمان تمدد تعليق دخول القادمين من 23 دولة

ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا

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مسقط - العربية.نت

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أعلنت سلطنة عمان، تمديد تعليق دخول السلطنة للقادمين من 23 دولة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.

وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، وهيئة الطيران المدني، تمديد تعليق دخول السلطنة للقادمين من: جمهورية السودان، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وجمهورية سيراليون، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وشملت القائمة أيضا تعليق السفر من: المملكة المتحدة، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان، وجمهورية بنغلاديش، وجمهورية الفلبين، ومملكة تايلند، ومملكة ماليزيا الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

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وأضافت اللجنة، أن قائمة الدول المحظورة زادت لتشمل القادمين من كُلّ من: جمهورية سنغافورة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والجمهورية الإيرانية، والجمهورية التونسية، ودولة ليبيا، وجمهورية الأرجنتين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وتضمنت القائمة، القادمين من جمهورية كولومبيا، وبروناي ودار السلام، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يومًا، وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 9 يوليو 2021 وحتى إشعار آخر.

أشارت اللجنة العليا إلى استثناء المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

كما قررت اللجنة العليا وهيئة الطيران المدني، رفع جمهورية مصر العربية من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة.

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