طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى موريشيوس بعد فتح أبوابها للسياح

تستأنف طيران الإمارات خدمة موريشيوس برحلتين أسبوعيا اعتبارا من 15 يوليو الجاري، وذلك مع إعادة تلك الدولة فتح حدودها تدريجياً أمام السياحة الدولية.

وأصبح بإمكان المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل الاستمتاع بعطلة آمنة في عدد من المنتجعات المعتمدة بخصوص "كوفيد-19" في الجزيرة.

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وستعمل رحلات طيران الإمارات إلى موريشيوس يومي الخميس والسبت اعتبارا من 15 يوليو بطائرات بوينغ 777-300ER ، واعتبارا من 1 أغسطس ستعيد الناقلة تشغيل طائراتها إيرباص A380 على هذا الخط.

وستغادر الرحلة "إي كيه 701" دبي في الساعة 2:35 صباحا لتصل إلى موريشيوس في الساعة 9:10 صباحا، أما رحلة العودة "إي كيه 704" فستغادر موريشيوس يومي الجمعة والأحد في الساعة 11:10 ليلا وتصل إلى دبي الساعة في الساعة 5:45 صباح اليوم التالي (المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموريشيوس).

وتسير طيران الإمارات رحلاتها إلى وجهات أخرى في المحيط الهندي، بـ 28 رحلة أسبوعيا إلى المالديف وسبع رحلات أسبوعيا إلى سيشيل.