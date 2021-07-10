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الاتحاد للطيران تطلق رحلتين لـ "سانتوريني" اليونانية و"مالقة" الإسبانية

الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
طيران

الاتحاد للطيران تطلق رحلتين لـ "سانتوريني" اليونانية و"مالقة" الإسبانية

بعد يوم من إطلاق خدمتها الصيفية الجديدة إلى "ميكونوس" اليونانية

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دبي - العربية.نت

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أطلقت الاتحاد للطيران، أمس، رحلتيها الموسميتين الجديدتين إلى جزيرة سانتوريني اليونانية ومدينة مالقة جنوب إسبانيا.

جاء إطلاق الرحلتين بعد يوم من إطلاق الاتحاد خدمتها الصيفية الجديدة إلى ميكونوس اليونانية، ما يرفع عدد الوجهات الجديدة التي أطلقتها الاتحاد إلى ثلاث في غضون 24 ساعة.

وغادرت رحلة مالقة الافتتاحية رقم EY148، مطار أبوظبي الدولي تمام الساعة 10:28 صباحًا وحطّت تمام الساعة 3:48 عصرًا بالتوقيت المحلي. ومن المقرر خدمة الوجهة أيام الأربعاء والجمعة خلال الفترة الواقعة ما بين 9 يوليو و15 سبتمبر عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر، بحسب صحيفة البيان.

كما غادرت رحلة سانتوريني الافتتاحية رقم EY177، مطار أبوظبي في الساعة 11:10 صباحًا وحطت تمام الساعة 2:18 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث ستتم خدمة الوجهة أيام الجمعة والأحد خلال الفترة الواقعة ما بين 9 يوليو و12 سبتمبر، عبر طائرة إيرباص A320.

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