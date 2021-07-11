إصدار تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات بالسعودية لشهر يونيو

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يونيو 2021م.

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يونيو الماضي والتي بلغت 295 شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 7 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يونيو وصلت إلى 74%.

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بينما حل طيران ناس ثانياً بواقع 15 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 89%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى 18 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 51%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يونيو عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر يونيو بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 88%، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدوليبشكوتين لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 48%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثالثاً بشكوتين لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي (مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الجوف الدولي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار بيشة، مطار الطائف الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار عرعر،مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار القيصومة، مطار الملك سعود بالباحة، مطار حائل الدولي، مطار وادي الدواسر، مطار طريف).