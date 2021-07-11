"طيران الإمارات" تتسلم الطائرة "A380" رقم 120

تسلمت شركة طيران الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري طائرتين جديدتين من طراز "إيرباص A380" ليرتفع إجمالي عدد الطائرات التي تسلمتها الناقلة من نفس الطراز إلى 120 طائرة.

وأظهرت بيانات شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعات الطيران، أن طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات "الإيرباص A380"، قد تسلمت طائرة عملاقة رقم 119 في 12 مايو، كما تسلمت الطائرة الثانية رقم 120 في 18 يونيو الماضي، وفقا لـ "الخليج" الإماراتية.

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وبذلك تكون قد تسلمت "طيران الإمارات" 120 طائرة من طراز "A380" منذ انضمامها للأسطول في عام 2008.

وكانت طيران الإمارات، قد تسلّمت خلال ديسمبر/كانون الأول 2020 من منشأة "إيرباص" في هامبورغ 3 طائرات "A380"، وستُجهّز طلبيتها المتبقية من A380، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وخلال السنة المالية 2020/ 2021، أعلنت طيران الإمارات عن إحالة 5 طائرات "A380" إلى التقاعد وخروجها من الخدمة في إطار عملية إعادة هيكلة الأسطول.