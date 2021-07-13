.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إشغالات فنادق أبوظبي عند أعلى مستوى منذ بدء الوباء

Abu Dhabi
فنادق أبوظبي
سياحة

إشغالات فنادق أبوظبي عند أعلى مستوى منذ بدء الوباء

عائد الغرفة يرتفع إلى أعلى مستوى منذ فبراير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع الإشغال الفندقي في العاصمة الإماراتية، أبوظبي في يونيو إلى أعلى مستوى منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لبيانات شركة الأبحاث STR، فقد وصلت نسب الإشغال في فنادق أبوظبي إلى 68.5% الشهر الماضي، وبلغ عائد الغرفة المتاحة، وهو مقياس رئيسي للربحية، 219.81 درهم (59.67 دولار)، وهو الأعلى منذ فبراير، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت STR في وقت سابق من هذا العام، إن أسعار الغرف ارتفعت أيضاً في دبي، حيث تستضيف الإمارة معرض إكسبو 2020 الدولي في أكتوبر، وتهدف إلى إجراء 25 مليون زيارة فريدة فيما تأمل أن يكون دفعة كبيرة لقطاع السياحة الرئيسي.

بعد أول رحلة سياحية إلى الفضاء.. تراجع عنيف لأسهم "فيرجن جالاكتيك" أسواق المال الفضاء بعد أول رحلة سياحية إلى الفضاء.. تراجع عنيف لأسهم "فيرجن جالاكتيك"

وأرجعت STR السبب وراء القفزة في النمو إلى أرقام المقارنة الضعيفة جداً، حيث كانت الأشهر المقارنة من العام الماضي أكثر تضرراً من الوباء.

وتجنبت الإمارات إلى حد كبير عمليات الإغلاق منذ خروجها من فترة إغلاق وحيدة العام الماضي. في حين أعلنت أبوظبي عن بعض القيود والخطط لتقييد الأماكن العامة للمُلقحين اعتباراً من أغسطس.

مع ذلك، لا تزال القيود على السفر قائمة، حيث رفعت الولايات المتحدة تحذيرها من السفر إلى الإمارات إلى أعلى مستوياته، وحظرت المملكة العربية السعودية السفر إليها مؤقتاً، وكانت الإمارات على "القائمة الحمراء" للسفر إلى المملكة المتحدة منذ يناير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
دموع لا تنتهي.. أموات بين الأغطية في ذي قار دموع لا تنتهي.. أموات بين الأغطية في ذي قار
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة
قبل أن تذهب
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
اكتشف المزيد