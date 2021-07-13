إشغالات فنادق أبوظبي عند أعلى مستوى منذ بدء الوباء

ارتفع الإشغال الفندقي في العاصمة الإماراتية، أبوظبي في يونيو إلى أعلى مستوى منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لبيانات شركة الأبحاث STR، فقد وصلت نسب الإشغال في فنادق أبوظبي إلى 68.5% الشهر الماضي، وبلغ عائد الغرفة المتاحة، وهو مقياس رئيسي للربحية، 219.81 درهم (59.67 دولار)، وهو الأعلى منذ فبراير، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت STR في وقت سابق من هذا العام، إن أسعار الغرف ارتفعت أيضاً في دبي، حيث تستضيف الإمارة معرض إكسبو 2020 الدولي في أكتوبر، وتهدف إلى إجراء 25 مليون زيارة فريدة فيما تأمل أن يكون دفعة كبيرة لقطاع السياحة الرئيسي.

وأرجعت STR السبب وراء القفزة في النمو إلى أرقام المقارنة الضعيفة جداً، حيث كانت الأشهر المقارنة من العام الماضي أكثر تضرراً من الوباء.

وتجنبت الإمارات إلى حد كبير عمليات الإغلاق منذ خروجها من فترة إغلاق وحيدة العام الماضي. في حين أعلنت أبوظبي عن بعض القيود والخطط لتقييد الأماكن العامة للمُلقحين اعتباراً من أغسطس.

مع ذلك، لا تزال القيود على السفر قائمة، حيث رفعت الولايات المتحدة تحذيرها من السفر إلى الإمارات إلى أعلى مستوياته، وحظرت المملكة العربية السعودية السفر إليها مؤقتاً، وكانت الإمارات على "القائمة الحمراء" للسفر إلى المملكة المتحدة منذ يناير.