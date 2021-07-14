روسيا تستأنف رحلات الطيران مع فرنسا والتشيك 24 يوليو الحالي

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها تعتزم السماح باستئناف الرحلات الجوية مع فرنسا والتشيك اعتبارا من 24 يوليو الحالي.

وفي الثامن من الشهر الحالي، ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القرار الذي اتخذ سابقا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية بعد تعليقها لأكثر من 5 سنوات، وفي أبريل الماضي قالت الخارجية الروسية إنها ستعلن استئناف رحلات الطيران العارض لمصر.

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كانت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع 5 دول هي أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسعودية، بداية من 25 من مايو الماضي.

وقال مركز التصدي لانتقال فيروس كورونا وانتشاره، في تصريح إنه "مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارا من 25 مايو 2021 مع تلك الدول.

وفي وقت سابق من العام الحالي، استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.