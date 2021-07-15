"العربية للطيران" تطلق شركة جديدة في أرمينيا

وقعت العربية للطيران، اليوم الخميس، اتفاقية مع صندوق المصالح الوطنية الأرميني لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة في أرمينيا.

وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على تأسيس شركة مستقلة للمشروع المشترك والمتمثل في شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة ستتخذ من مطار زفارتنوتس الدولي مقراً لها.

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جاء الإعلان عن الشراكة الجديدة عقب تنظيم احتفالية لتوقيع الاتفاقية ومؤتمر صحفي اليوم الخميس، في مطار زفارتنوتس الدولي بحضور تيغران أفينيان نائب رئيس مجلس الوزراء في أرمينيا والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران".

وستدعم شركة الطيران الوطني الجديدة الرؤية الاستراتيجية لقطاع السياحة والسفر المتنامي في أرمينيا وستسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد إلى جانب تقديم خدمات السفر الموثوقة وبتكلفة في المتناول لسكان أرمينيا.

و قال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة العربية للطيران، عادل العلي: "حرصنا على القيام بهذه الخطوة انطلاقاً من ثقتنا بالفرص الكبيرة لتطوير قطاع الطيران في أرمينيا الأمر الذي سيضيف قيمة مستدامة على اقتصادها وسيخلق المزيد من فرص العمل وسيسهم في تطوير قطاع السياحة والسفر فيها ونتوجه بجزيل الشكر إلى صندوق المصالح الوطنية وادارة للطيران المدني في أرمينيا على ثقتهم بنا ونتطلع قدماً للتعاون معاً لتأسيس شركة الطيران الجديدة والتي ستضع في متناول الشعب الأرميني خيارات السفر التي تقدم أفضل قيمة ممكنة مقابل المال".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، ديفيد بابازيان، إن شركة الطيران الاقتصادي الوطنية الجديدة في أرمينيا ستمثل رافداً اقتصادياً هاماً وستدعم قطاع السفر والسياحة في البلاد.

وسيحصل الشعب الأرميني على فرصة اختيار اسم شركة الطيران الجديدة وذلك عبر مسابقة مفتوحة تبدأ اليوم وتستمر لمدة أربعة أسابيع حيث سيقوم مجلس إدارة الشركة بعد ذلك بمراجعة الأسماء المقترحة واختيار الاسم النهائي.

ومن مقرها في يريفان ستتبنى الشركة الجديدة نموذج الأعمال الاقتصادي التي تتبعه مجموعة العربية للطيران وسيبدأ في وقت قريب العمل على إصدار شهادة المشغل الجوي التي تسمح للناقلة الجديدة بالشروع بمزاولة عملياتها وسيتم الإعلان عن تفاصيل موعد الإطلاق وأسطول الشركة وشبكة وجهاتها في وقت لاحق.