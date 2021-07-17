بريطانيا تتراجع عن فتح السفر مع هذه الدولة بسبب "بيتا"

ألقت الحكومة البريطانية بخطط العطلات لعشرات الآلاف من الأشخاص في حالة من الفوضى مساء أمس الجمعة عندما تراجعت عن خطط لفتح السفر من فرنسا بسبب مخاوف بشأن سلالة بيتا لكوفيد – 19 المنتشرة في فرنسا.

لن يتم تطبيق خطط تخفيف قواعد العزل الذاتي للأشخاص المسافرين من مجموعة واسعة من البلدان بعد الآن على فرنسا بسبب الوجود المستمر لسلالة بيتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا ويعتقد أنها أكثر خطورة من السلالات الأخرى، بحسب الحكومة.

مادة اعلانية

جاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من تأكيد السلطات خططها لرفع شرط الحجر الصحي على الأشخاص المطعمين بشكل كامل القادمين من دول "القائمة الصفراء"، بما في ذلك معظم الوجهات في الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا التغيير الكلي في لحظة حرجة في معركة بريطانيا ضد فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تنتهي القيود المتبقية يوم الاثنين، في حين كان من المقرر بداية العطلة الصيفية لمعظم أطفال المدارس أمس الجمعة.

قال وزير الصحة ساجد جاويد في بيان "كنا دائما واضحين في أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءات سريعة على حدودنا لوقف انتشار كوفيد – 19 وحماية المكاسب التي حققها برنامجنا الخاص بالتطعيم".

أضاف أنه "مع رفع القيود يوم الاثنين في جميع أنحاء البلاد، سنبذل قصارى جهدنا لضمان إجراء السفر الدولي بأمان قدر الإمكان، وحماية حدودنا من تهديد سلالات الفيروس".

سيظل المسافرون الذين تم تطعيمهم بالكامل من فرنسا، بمن فيهم أولئك الذين يعبرون البلاد، مطالبين بالعزل الذاتي لمدة تصل إلى 10 أيام عند وصولهم إلى بريطانيا.