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مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

جسر شُريرة في مشروع البحر الأحمر السعودية
إحدى الجزر ضمن مشروع البحر الأحمر
سياحة السعودية

مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

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دبي - العربية.نت

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أفصح رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، هيثم مطر عن نية المجموعة استكشاف الفرص المتاحة لها في المشاريع السياحية العملاقة للسعودية، كاشفاً عن وجود مناقشات حالياً مع نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية لمشاريع متعددة.

وأكد أن علاماتهم التجارية الفاخرة مثل "ريجينت" و"سيكس سنسيز" و"إنتركونتيننتال"، و"كيمبتون" ملائمة تماماً لتلك لمشاريع الضخمة.

وأبان أن المملكة تستعد لاستقبال عصر جديد يشهده السفر حيث تمر فترة تاريخية من النمو والتحول ويستفيد قطاع الضيافة بشكل كبير من هذا التغير والتطور، وأن السياحة في السعودية تشهد تقدماً ملحوظاً انعكس على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية.

وقال مطر في بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، إن المجموعة ستدعم استراتيجية السياحة المستدامة في السعودية من خلال مبادرات مثل التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدام البلاستيك وإدارة النفايات الغذائية.

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