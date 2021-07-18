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"الطيران المدني" في الكويت تطلب رفع السعة التشغيلية للمطار

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قادمون في مطار الكويت
طيران

"الطيران المدني" في الكويت تطلب رفع السعة التشغيلية للمطار

3 وجهات صيفية جديدة هي أرمينيا وجزر المالديف والمغرب في انتظار الموافقة

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دبي - العربية.نت

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قالت مصادر مسؤولة إن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت رفعت طلبا إلى مجلس الوزراء لزيادة السعة اليومية لمقاعد القادمين إلى مطار الكويت الدولي قريباً، مشيرة إلى أن الطلب جاء ليتماشى مع الزيادة المرتقبة في أعداد القادمين.

وقالت المصادر لصحيفة "الأنباء" إن "الطيران المدني" لم تحدد رقما محددا لأعداد القادمين، إلا أنها تركت اتخاذ القرار لسلطة مجلس الوزراء لتحديد الأعداد وموعد البدء في الزيادة.

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أشارت المصادر إلى أن "الطيران المدني" لا تزال في انتظار تعليمات مجلس الوزراء لشرح آلية دخول الوافدين إلى البلاد، وحتى هذه اللحظة لن يسمح لشركات الطيران المحلية والأجنبية بفتح باب الحجوزات إلى تلك الدول انتظارا للقرارات النهائية التي ستحدد آلية دخول الوافدين من الدول عالية الخطورة.

من جهة ثانية، ذكرت المصادر أن الطيران المدني رفعت طلبا إلى مجلس الوزراء بالسماح بتشغيل رحلات صيفية هي أرمينيا وجزر المالديف والمغرب.

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