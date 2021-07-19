هذه الدول الخمس تمنح لقاح كورونا للسياح

مع حرص الدول على إعادة فتح حدودها للسياحة، يتخذ البعض خطوات حذرة، بينما يلجأ البعض الآخر إلى حملات التطعيم.

وبما أن إمدادات اللقاحات لا تستطيع مواكبة الطلب في بعض البلدان، فإن بلداناً أخرى لديها زيادة في المعروض من اللقاحات، ترى في ذلك فرصة لجذب السياح، وقد بدأت في تقديم خيارات لتطعيم الزوار، في ما بات يعرف بـ"سياحة اللقاح".

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1. جزر المالديف

من بين تلك البلدان، جزر المالديف التي تقدم لقاحات للسياح في محاولة لإنعاش قطاع السياحة فيها ضمن خطة سيبدأ تنفيذها بمجرد تلقيح جميع السكان، وفق ما أعلن عنه.

في إشارة إلى ذلك، قال وزير السياحة في جزر المالديف عبد الله موصوم، إن الزيارة للعطلة والتلقيح ستوفر للسائحين خيارًا مناسبًا للحصول على التطعيم، وإن الخطة لن يتم تفعيلها إلا بعد تلقيح كافة السكان المؤهلين.

2. ولايات ومدن أميركية

تقدم بعض الولايات والمدن الأميركية أيضاً خيارات للزوار لتلقي التطعيم. خلال شهر أبريل، أعلنت ألاسكا أنها ستقدم لقاحات مجانية لأي زائر عند الوصول في محاولة لبدء السياحة الصيفية. علاوة على ذلك، أعلنت نيويورك أنها ستتخلى عن شروط التوفر على إقامة خاصة بها، وستوفر اللقاحات للسياح أيضًا.

لهذا الغرض، سيتم إنشاء مراكز للتطعيم في المواقع السياحية مثل High Line وCentral Park وBrooklyn Bridge.

3. الإمارات

وأفادت تقارير بتقديم دولة الإمارات العربية المتحدة لقاحات مجانية للزوار. وبحسب ما ورد، كل ما يتعين على المرء القيام به هو التسجيل إما لتلقي لقاح Pfizer / BioNTech الأميركي الألماني أو اللقاح صيني الصنع Sinopharm في تطبيق الرعاية الصحية في أبوظبي.

يمكن للسياح أيضًا حجز المواعيد عبر معلومات جوازات السفر الخاصة بهم على التطبيق. وسيتعين على المرء إظهار دليل على ختم الدخول أو التأشيرة إلى الإمارة وقت التطعيم.

4. بالي الإندونيسية

حرصًا على تعزيز السياحة في المنطقة، تقدم جزيرة بالي في إندونيسيا لقاح COVID-19 للمسافرين. وقد تم الإعلان عن المبادرة من قبل وزارة السياحة والاقتصاد الثقافي الإندونيسية التي ذكرت أن اللقاحات ستكون متاحة لكل من السياح المحليين والدوليين.

وفقًا للتقارير، ستشمل هذه الخطة الوصول المجاني إلى لقاحي AstraZeneca و Sinovac للمسافرين المحليين، في حين يمكن للسائحين الأجانب الحصول على لقاح مدفوع من Sinopharm وغيرها من اللقاحات.

5. روسيا

أيضاً، ستقدم السلطات الروسية لقاحات COVID-19 للسياح، لكن ذلك سيكون مقابل مبلغ مالي.

بالإشارة إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السفر (RUTI) أندريه إغناتيف: "المنتج جاهز، لكن مسائل دعم التأشيرة والدخول القانوني للأجانب الراغبين في تلقي اللقاح الروسي لم يتم حلها بعد".