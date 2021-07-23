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إيجارات العطلات في إسبانيا تتجاوز مستويات ما قبل الوباء

برشلونة
برشلونة
سياحة

إيجارات العطلات في إسبانيا تتجاوز مستويات ما قبل الوباء

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دبي - العربية.نت

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قال موقع Rentalia المتخصص في حجز العطلات، إن إيجارات العطلات في إسبانيا لشهر أغسطس محجوزة بشكل أكبر مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل السياحة المحلية والتصور بأن العقارات المستأجرة أكثر أمانًا من الفنادق.

وأشار Rentalia إلى أن إشغال الشقق والمنازل المؤجرة للسياح خلال الصيف من المقرر أن يرتفع إلى 89.2% الشهر المقبل، 12 نقطة مئوية فوق مستويات العام الماضي، وأكثر بقليل من 88.5% المسجلة في عام 2019، قبل تفشي الوباء.

ومن المتوقع أن ترتفع المعدلات أعلى من 94% في جزر البليار في مينوركا ومايوركا، وكذلك في منطقة منتجع البر الرئيسي في أليكانتي.

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وقالت مديرة شركة Rentalia ألمودينا أوشا، إن ما عزز الطلب هو إقبال السياح المحليين المقيمين في إسبانيا وسط قيود السفر المستمرة في العديد من البلدان، فضلاً عن الشعور بأن العقارات المستأجرة توفر بيئة أكثر أمانًا من الفندق.

وأضافت: "نظرًا للقيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية في بعض المناطق، فإن العديد من العائلات أو المجموعات تبحث عن أماكن حيث يمكن إقامة حفلات لا تتأثر بالقيود"، وفق ما نقلته "رويترز".

وتضررت صناعة السياحة في إسبانيا بسبب قيود السفر التي فُرضت العام الماضي للحد من الوباء. ووصل 19 مليون سائح أجنبي فقط إلى إسبانيا في عام 2020، انخفاضًا من أكثر من 80 مليونًا قبل الوباء.

وأدى التخفيف غير المنتظم للقيود إلى عودة بعض السياح، على الرغم من أن المسؤولين يتوقعون تحقيق نصف أعداد السياح الأجانب هذا الصيف عما كان عليه الوضع قبل الوباء.

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