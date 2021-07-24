هكذا استفادت تجارة التجزئة في دبي من عطلة عيد الأضحى

انتعشت أسواق التجزئة في دبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وشهدت المراكز التجارية حالة من النشاط على مدار الأيام الماضية، واستمرت حتى أمس مع تواصل العروض الترفيهية والخصومات الاستثنائية لتهدي الزائرين أفضل الصفقات، بحسب صحيفة البيان.

وواصلت مفاجآت صيف دبي تقديم عروضها، حيث أهدت المراكز التجارية في دبي المقيمين في الإمارة وزوارها باقة من أجمل العروض والفعاليات إضافة إلى حزمة من التخفيضات الإضافية والفعاليات الترفيهية لإسعاد جميع أفراد الأسرة.

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وتسابق نحو 400 علامة تجارية في تقديم العروض والصفقات عبر تخفيضات تجاوز 75% على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى مجموعة رائعة من عروض المفاجآت اليومية ضمن الاحتفالات المتواصلة بعيد الأضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع.

واحتفت مراكز التسوق في دبي بزوارها عبر سلسلة من الفعاليات الترفيهية والفنية في أنحاء مختلفة من المدينة، كما تم إجراء السحوبات على جوائز قيّمة تضاعف فرحة العيد، فيما تمكنت الأسر من الاستمتاع بباقة العروض والألعاب والفعاليات المخصصة للأطفال في العديد من المراكز التجارية والتي استمرت طوال فترة إجازة العيد.