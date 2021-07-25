شركتا طيران إسرائيليتان تطلقان أولى رحلاتهما المباشرة مع المغرب

أعلنت شركتا الطيران الإسرائيليتان "إل عال" و"يسرائير"، عن إطلاقهما أولى رحلاتهما إلى المغرب، بأول رحلات منذ تطبيع العلاقات منذ ديسمبر الماضي.

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر، اليوم الأحد: "قبل قليل أقلعت طائرة لشركة العال للطيران من مطار بن غوريون إلى مراكش. ومتوقع أن يصل إجمالي السائحين الإسرائيليين للمغرب 200 ألف".

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وذكرت الصفحة أيضا: "أقلعت من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مراكش في المغرب أول رحلة جوية مباشرة بين البلدين، تابعة لشركة طيران إسراير الإسرائيلية".

وستطلق الشركتان الإسرائيليتان 3 رحلات أسبوعيا إلى مدينة مراكش المغربية، وفي 10 أغسطس المقبل ستضيف "إل عال" مدينة الدار البيضاء، أكبر مدينة مغربية إلى وجهاتها، لتتبعها "يسرائير".

واتفقت إسرائيل والمغرب في ديسمبر على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يتضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وفي مارس الماضي، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي، إنها تتوقع قدوم ‭‭200‬‬ ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة. وكان حوالي ‭‭13‬‬ مليون سائح أجنبي يزورون المغرب سنويا قبل الجائحة. وتراجعت إيرادات السياحة ‭‭53.8‬‬% إلى ‭‭36.3‬‬ مليار درهم (‭‭3.8‬‬ مليار دولار) في ‭‭2020‬‬.