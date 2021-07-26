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أعداد المسافرين على شركات الطيران الأميركية تقفز 19% في مايو

american airlines أميركان إيرلاينز
طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز
طيران

أعداد المسافرين على شركات الطيران الأميركية تقفز 19% في مايو

هبط عدد الركاب على الرحلات المحلية 27%

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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قالت وزارة النقل الأميركية يوم الاثنين إن أعداد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأميركية بلغت 56.6 مليون في مايو /أيار بزيادة 19% من أبريل /نيسان لكنها ما زالت منخفضة 30% عن مستويات 2019.

وهبط عدد الركاب على الرحلات المحلية 27% بينما هوى عدد الركاب على الرحلات الدولية 51% في مايو /أيار مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في الشهر نفسه من عام 2019 عندما بلغ عدد الركاب 81 مليونا.

لكن عدد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأميركية في مايو/ أيار قفز أكثر من 600% مقارنة مع الشهر نفسه في 2020 أثناء موجة إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 عندما بلغ العدد 8 ملايين فقط.

وتغطي البيانات أكبر 18 شركة طيران أميركية تمثل أكثر من 90% من إجمالي النقل الجوي للركاب.

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