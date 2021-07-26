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بعد خسارة 4 مليارات دولار.. مطار هيثرو يطالب برفع قيود السفر

People wait and check the screens, as tighter rules for international travellers start, at Heathrow Airport, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, London, Britain, January 18, 2021. (Reuters)
مسافرون باتنظار التفتيش في مطار هيثرو في يناير الماضي
طيران

بعد خسارة 4 مليارات دولار.. مطار هيثرو يطالب برفع قيود السفر

حث الحكومة البريطانية على السماح للركاب الحاصلين على تطعيم من فيروس كورونا بالسفر

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لندن - رويترز

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حث مطار هيثرو بلندن الحكومة البريطانية على السماح للركاب الحاصلين على تطعيم من فيروس كورونا بالسفر بعد تخلف خطى تعافيه عن مراكز سفر أخرى في أوروبا، لتصل خسائره جراء الجائحة إلى أربعة مليارات دولار.

وقال المطار، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.

وقال جون هولاند-كاي الرئيس التنفيذي للمطار إن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25% مما كانت عليه قبل الجائحة بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50%.

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وأبلغ رويترز يوم الاثنين "بدون طائرات تحمل المسافرين لأسواق عالمية مثل الولايات المتحدة، لن تخرج صادرات بريطانيا لخارج البلاد وستتخلف بريطانيا عن الركب مما سيكلفها وظائف ما لم تفتح أبوابها".

ويريد مطار هيثرو أن تسمح بريطانيا للمحصنين بالكامل ضد المرض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسفر لبريطانيا دون حاجة للخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام وتقول إن هذا المستوى من الانفتاح سيقود لتعاف أقوى.

وبالنسبة لعام 2021، يتوقع هيثرو أن يصل إجمالي عدد المسافرين إلى 21.5 مليون بزيادة كبيرة من 4 ملايين في أول 6 أشهر من العام مع تخفيف القيود ونمو الطلب على السفر ولكنه يقل كثيرا عن العدد في 2019 حين بلغ 81 مليونا.

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