الكويت تفتح الطيران مع المغرب.. السماح بعودة المصريين عبر "الترانزيت"

قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من المملكة المغربية وجمهورية المالديف، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

جاء ذلك أمس الاثنين، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

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وأكد طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن فتح الرحلات المباشرة من وإلى مصر.

وأشار المزرم بحسب ما نقلته صحيفة"البيان"، إلى أن المقيمين في الدول التي لا يوجد طيران مباشر معها -من بينهم المصريون- يمكن لهم العودة إلى الكويت عبر دولة ثالثة "ترانزيت" من دون حجر فيها.

ونوه المزرم بأن شرط دخول المقيم إلى الكويت، حصوله على جرعتين من اللقاح المعتمد، مشدداً على ضرورة أن تكون شهادة التطعيم إلكترونية وتحتوي على (باركود) مرتبط بوزارة الصحة في بلد القدوم، مؤكداً رفض أي شهادة ورقية للتطعيم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت بداية يوليو، فتح المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 من منتصف الليل يومياً للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين.

ولا يتم السماح للمواطنين بالسفر خارج البلاد ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" والمعتمد لدى دولة الكويت.

كما أعلنت الكويت استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها في الفترة السابقة لأسباب صحية وأخرى تجارية، بسبب تداعيات فيروس كورونا في دول العالم.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان مجلس الوزراء السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقيرغيزستان و"البوسنة والهرسك" وألمانيا واليونان وسويسرا.