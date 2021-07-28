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إيرادات الفنادق العمانية تتراجع إلى 37 مليون ريال بالنصف الأول

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إيرادات الفنادق العمانية تتراجع إلى 37 مليون ريال بالنصف الأول

النزلاء العُمانيين شكّلوا النسبة الأكبر من مجموع النزلاء

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دبي - العربية.نت

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بلغ إجمالي إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي 37.13 مليون ريال عماني، بانخفاض بلغت نسبته 35.8%، بالمقارنة بنحو 57.67 مليون ريال بالفترة المماثلة من عام 2020.

وسجّلت نسبة الإشغال ارتفاعًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 34% مقارنة مع 32.8% للفترة ذاتها من عام 2020، وفقًا لما ذكرته الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت الإحصاءات إلى أنّ إجمالي عدد النزلاء في تلك الفنادق حتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 522.33 ألف نزيل، بالمقارنة بعدد 425.9 ألف نزيل بالفترة المماثلة من 2020، بارتفاع 22.6%، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.

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وأظهرت الإحصاءات أنّ النزلاء العُمانيين شكّلوا النسبة الأكبر من مجموع النزلاء حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة زيادة بلغت 164.4% ليبلغ عددهم 369.67 ألف نزيل، مقارنة بعدد 139.8 ألف نزيل حتى يونيو من العام الماضي، تلاهم النزلاء الآسيويين الذين بلغ عددهم 74.13 ألف نزيل، مقارنة بعدد 42.72 ألف نزيل بالفترة المماثلة من 2020، بزيادة 73.5%.

وبلغ عدد العرب من الدول الأخرى غير الخليجية 21.63 ألف نزيل، وبلغ عدد النزلاء الأوروبيون 21.22 ألف نزيل، ومن الأمريكيتَين نحو 9 آلاف نزيل، و6 آلاف نزيل من دول الخليج.

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