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هبوط الدخل السياحي للأردن 60% في 5 أشهر

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هبوط الدخل السياحي للأردن 60% في 5 أشهر

عصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات

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عمان - رويترز

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قال البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، إن الدخل السياحي انخفض 59.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

عصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.

وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 78% بالربع الأول 2021 على أساس سنوي إلى 175 مليون دينار، فيما تراجعت إيرادات السياحة 80% في 2020 على أساس سنوي إلى مليار دينار.

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ويأتي ذلك وسط توقعات بأن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستسغرق حتى 2024.

ويعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

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