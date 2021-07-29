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افتتاح أول محطة سفن كروز في ميناء جدة الإسلامي

ميناء جدة
ميناء جدة
سياحة السعودية

افتتاح أول محطة سفن كروز في ميناء جدة الإسلامي

افتتاح المحطة جاء بالتعاون بين هيئة الموانئ وشركة كروز السعودية

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الرياض - العربية.نت

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افتتحت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" وشركة كروز السعودية اليوم الخميس، أول محطة لسفن الكروز في ميناء جدة الإسلامي، بحضور عدد من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص، ونخبة من القيادات والمهتمين من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر فقط من إنشاء شركة كروز السعودية الذي أُعلن عنه في يناير الماضي بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بمدينة الرياض.

كما يأتي قبل يومين من انطلاق أول رحلة سياحية بحرية من السعودية لسفينة عملاقة نحو وجهات محلية وإقليمية، حيث تنطلق السفينة العملاقة "بيليسيما" من ميناء جدة الإسلامي بداية من 30 يوليو الجاري حتى 30 أكتوبر 2021م؛ في سلسلة رحلات سياحية فاخرة على مدى 3 و 4 ليالي، وتصل إلى العقبة في الأردن وسفاجا في مصر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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وشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "باء" لحماية وترميم الشعب المرجانية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع شركة MSC في جميع مجالات صناعة الرحلات السياحية البحرية.

وقال العضو المنتدب لشركة كروز السعودية فواز فاروقي، إن إطلاق أعمال الشركة يأتي توافقاً مع رؤية 2030 ودعم وتوجيه القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن تدشين أول محطة لسفن الكروز يمثل خطوة مهمة تسهم في تعزيز وتطوير الرحلات السياحية على ساحل البحر الأحمر، ودعم نمو القطاع السياحي في المملكة.

وأشار إلى تسارع الخطى لتحقيق المستهدفات الطموحة بخلق 50 ألف فرصة وظيفية بحلول العام 2025، وزيادة سفن الكروز وتدشين موانئ إضافية بجانب ميناء جدة الإسلامي، والوصول إلى 1.5 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2028.

من جانبه، ذكر رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن اختيار ميناء جدة الإسلامي ليكون البوابة الأولى لاستقبال ومغادرة سفن الكروز في المملكة؛ نظرا لموقعه الاستراتيجي المحوري المطل على ساحل البحر الأحمر ولقربه من المواقع والأنشطة السياحية في محافظة جدة.

وأضاف حريري أن "موانئ " عملت بالتعاون مع شركائها على تطوير البنى التحتية والخدمات البحرية واللوجستية بميناء جدة الإسلامي، من خلال تدشين صالة ركاب لسفن الكروز بعد تطويرها لتستوعب أكثر من 2500 راكب، بالإضافة إلى تخصيص أرصفة جديدة لدعم القطاع السياحي في المملكة وفق أعلى المعايير في هذا المجال، وهو جزء من منظومة متكاملة من التجهيزات والخدمات اللوجستية المقدمة من موانئ وفق أعلى متطلبات السلامة البحرية لدعم وتمكين القطاع السياحي والترفيهي بالمملكة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة "MSC Cruises" بيير فرانشيسكو فاجو, أن إطلاق أكبر وأحدث سفينة سياحية على ساحل البحر الأحمر خطوة التاريخية تمثل بداية جديدة لرحلات الكروز السياحي بالمملكة.

ولفت فاجو بأن العمل مع الشركاء لتقديم تجارب سياحية تلبي جميع التطلعات وفق أعلى المعايير العالمية، متطلعين إلى بدء أولى الرحلات عبر السفينة العملاقة "بيليسيما" والانطلاق في رحلة من النجاحات المتواصلة، تتمثل في استقطاب السياح وتقديم تجارب ملهمة والإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتواءم مع طموحات الشركاء بالمملكة.

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