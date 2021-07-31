بدء رحلات الطيران العارض من مدريد إلى الأقصر

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية عن تسيير الرحلات العارضة من مدريد إلى مدينة الأقصر، جنوب مصر.

وقالت الوزارة في بيان، إن تسيير الرحلات يأتي ضمن إطار مجهودات الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر، وجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم.

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ومن المقرر أن يستقبل مطار الأقصر الدولى اليوم السبت، أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد.

قامت الشركة الوطنية "مصر للطيران" بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة والسفر في إسبانيا على تسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى مدينة الأقصر جنوب مصر خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات بمعدل رحلتين في يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من بداية الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل.