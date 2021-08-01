مصر تستقبل أولى رحلات الطيران العارض من فرنسا للأقصر

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، فجر اليوم الأحد، أولى رحلات الطيران العارض القادمة من فرنسا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إيمان محمود، إن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس كانت تقل على متنها 178 سائحا فرنسيا.

مادة اعلانية

وأضافت أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم المواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت أنه من المقرر تسيير رحلة طيران عارض مرة واحدة أسبوعياً من فرنسا إلى الأقصر حتى شهر نوفمبر من العام الجاري.

كان مكتب الهيئة بالأقصر قد استقبل مساء أمس أولى رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر والتي كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد وتقل 114 سائحاً.