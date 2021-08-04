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بعد ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم.. الصين تتخذ إجراءات جديدة

التطعيم ضد كورونا في الصين
لقاح (صورة تعبيرية)
اقتصاد الصين

بعد ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم.. الصين تتخذ إجراءات جديدة

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 6 أشهر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الصين، عن تشديد إجراءات السفر على مواطنيها لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت الصين، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة يومية من الإصابات المحلية بفيروس كورونا في 6 أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب مخالطين عن سلسلة من الإصابات بالمتحورة دلتا.

وأفادت سلطات الصحة عن 71 إصابة انتقلت محليا تعد هي الأعلى منذ يناير 2021، في وقت تكافح الصين أكبر تفش للفيروس منذ أشهر بإجراء فحوص تطال مدنا بأكملها وعزل ملايين الأشخاص.

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وكشفت النتائج الرسمية لتلك الفحوص عن عدد إصابات منخفض رغم وصول الفيروس إلى عشرات المدن الرئيسية.

وفي مارس الماضي، أطلقت الصين جواز سفر رقمياً لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.

وهذه الشهادة الرقمية التي تظهر إذا ما كان حاملها قد تلقى اللقاح أم لا إضافة إلى نتائج اختبار فيروس كورونا، متاحة للمواطنين الصينيين عبر برنامج على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات".

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