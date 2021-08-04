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مطار دبي يتوقع زيادة حركة المسافرين مع تخفيف الإمارات قيود السفر

مطار دبي
مطار دبي
دبي

مطار دبي يتوقع زيادة حركة المسافرين مع تخفيف الإمارات قيود السفر

بعد إعلان الإمارات تخفيف قيود السفر من دول إفريقية وآسيوية

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، المشغل الحكومي لمطار دبي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع زيادة كبيرة لحركة المسافرين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بعد إعلان الإمارات تخفيف قيود السفر من دول إفريقية وآسيوية.

وأعلنت الدولة الخليجية وهي مركز دولي كبير للسفر أمس الثلاثاء، إلغاء حظر رحلات الترانزيت اعتبارا من الخامس من أغسطس/ آب.

وقالت شركة طيران الإمارات في وقت لاحق، إن ذلك يسري على المسافرين من 12 دولة من بينها الهند وهي سوق رئيسية. كما ستلغي الإمارات هذ الأسبوع الحظر على دخول من سافروا إلى الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال ونيجيريا وأوغندا في آخر 14 يوما لمن يحملون تأشيرات إقامة سارية ومن حصلوا على شهادة من السلطات الإماراتية تفيد تحصينهم بالكامل.

وقال جريفيث إن مطار دبي الدولي "مستعد لاستقبال الزيادة المتوقعة في الأسابيع والأشهر المقبلة" فور تخفيف القيود.

وشبه القارة الهندية هي عادة المصدر السوقي الأكبر الذي تأتي منه رحلات إلى مطار دبي الدولي وهو من أكثر مطارات العالم ازدحاما ومقر شركة طيران الإمارات التابعة للحكومة.

وتابع جريفيث أن تخفيف القيود على دخول المسافرين القادمين من جنوب آسيا فضلا عن نيجيريا وأوغندا سيسمح بعودة آلاف المقيمين بالإمارات.

وأضاف "هذا تطور عظيم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية".

ويتعين علي من يسافرون للإمارات أو يسافرون عبر مطاراتها الوفاء بعدة شروط من بينها تقديم فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) سلبي لفيروس كورونا قبل المغادرة.

ويستهدف مطار دبي زيادة ثمانية بالمئة لحركة الركاب إلى 28 مليونا هذا العام. واستقبل المطار 86.4 مليون راكب في عام 2019 قبل الجائحة.

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