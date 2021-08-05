458 % نمواً في حجوزات الفنادق خلال الربع الثاني.. ودلتا تعيد المخاوف

قالت شركة بوكينج هولدينغز Booking Holdings إن هناك زيادة أكبر من المتوقع في الحجوزات الليلية للغرف وأعربت عن تفاؤلها بأن وتيرة السفر ستستمر في التحسن مع تطعيم المزيد من الأشخاص وتخفيف القيود.

وفي حين أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بـ "سلالة دلتا" أدت إلى "تراجع طفيف" في يوليو عن شهر يونيو، قال الرئيس التنفيذي للشركة غلين فوغل: "نظل على ثقة من أننا سنشهد انتعاشاً قوياً في الطلب على السفر على مستوى العالم"،

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وأضاف فوغل: "إن المسافرين بغرض الترفيه حريصون على العودة إلى حجز السفر على منصاتنا".

وقال المدير المالي ديفيد جولدن إن بوكينج تتوقع زيادة الإيرادات في الفترة الحالية "بشكل ملموس" من الربع الثاني إلى مستوى يتماشى مع المبيعات قبل الوباء.

وفي الفترة المنتهية في 30 يونيو، قفز عدد حجوزات الغرف الليلية بنسبة 458% إلى 157 مليوناً، وهو أول نمو إيجابي على أساس سنوي منذ ما قبل بداية الوباء.

وقبل عام، شهدت بوكينج انخفاضاً غير مسبوق بنسبة 87% على أساس فصلي بسبب إغلاق كورونا، فيما تجاوزت حجوزات الربع الثاني، التي زادت 59% عن الفترة السابقة، متوسط ​​تقدير المحللين البالغ 136.3 مليون، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وبلغ إجمالي الحجوزات 22 مليار دولار في الربع. وقالت الشركة إن الإيرادات تضاعفت أكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 2.16 مليار دولار. حيث توقع المحللون، في المتوسط​​، حجوزات إجمالية تبلغ 16 مليار دولار ومبيعات 1.89 مليار دولار.