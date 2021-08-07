الإمارات.. هذه خطوات إصدار تأشيرات السياحة متعددة السفرات

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.

يأتي ذلك في ظل تخفيف قيود الوقاية من كورونا، على السفر في الإمارات، وفي مختلف دول العالم.

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وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae.

خطوات إصدار التأشيرة السياحية متعددة السفرات:

- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae.

- اختيار القنوات الذكية.

- تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابك الشخصي.

- اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.

- خريطة الخدمات.

- تحديد الإدارة والمنطقة (الإمارة).

- الخدمة الرئيسية (التأشيرة).

- الخدمة (عدة سفرات).

- الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات).

- نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).