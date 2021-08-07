.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإمارات.. هذه خطوات إصدار تأشيرات السياحة متعددة السفرات

مطار دبي ب
مطار دبي
اقتصاد الإمارات

الإمارات.. هذه خطوات إصدار تأشيرات السياحة متعددة السفرات

تتوفر تأشيرات سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.

يأتي ذلك في ظل تخفيف قيود الوقاية من كورونا، على السفر في الإمارات، وفي مختلف دول العالم.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae.

خطوات إصدار التأشيرة السياحية متعددة السفرات:

- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae.

نتائج البنوك تقود الأسهم الأوروبية لأفضل أداء أسبوعي في 5 شهور أسواق المال الأسواق العالمية نتائج البنوك تقود الأسهم الأوروبية لأفضل أداء أسبوعي في 5 شهور

- اختيار القنوات الذكية.

- تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابك الشخصي.

- اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.

- خريطة الخدمات.

- تحديد الإدارة والمنطقة (الإمارة).

- الخدمة الرئيسية (التأشيرة).

- الخدمة (عدة سفرات).

- الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات).

- نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد