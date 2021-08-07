بعد دخول القائمة الصفراء.. طيران الإمارات تكثف رحلاتها للمملكة المتحدة

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمة الركاب إلى غلاسكو في المملكة المتحدة، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، وباستخدام طائرات "بوينغ 777-200LR" بتقسيم درجتي رجال الأعمال والسياحية، بحسب صحيفة "البيان".

واعتباراً من 11 أغسطس الجاري، سوف تغادر رحلة الناقلة "إي كيه 27" من دبي أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة، الساعة 7:50 صباحاً، لتصل إلى مطار غلاسكو الدولي الساعة 12:45 ظهراً. أما رحلة العودة "إي كيه 28"، فتقلع من غلاسكو الساعة 2:45 بعد ظهر الأيام ذاتها، لتحط في مطار دبي الدولي الساعة 1:05 من صباح اليوم التالي (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي).

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وسوف تصبح الخدمة يومية اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ومع انتقال دولة الإمارات إلى القائمة الصفراء البريطانية للسفر اعتباراً من يوم الأحد 8 أغسطس الجاري، فإن المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دبي لم يعودوا بحاجة إلى حجر صحي في فندق معتمد من الحكومة، بشرط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح كاملاً.

ورحّب عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات بقرار المملكة المتحدة نقل دولة الإمارات إلى القائمة الصفراء للسفر الدولي.

وقال: «تعكس هذه الخطوة الآثار الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الدولتان للحد من انتشار الفيروس. ومنذ إعلان المملكة المتحدة، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الاستفسارات من العملاء الذين يتوقون للسفر لرؤية عائلاتهم، والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد.

وتعكف طيران الإمارات على إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً بأمان واستدامة. فقد استأنفت خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة للركاب، ما يتيح لعملائها السفر بسهولة وسلاسة من دبي وعبرها إلى الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول حوض المحيط الهادئ الآسيوية.