مصر تستقبل أول رحلة طيران مباشرة من روسيا للغردقة في 6 سنوات 

وصلت صباح اليوم الاثنين إلى مطار الغردقة في مصر أولى الرحلات القادمة من روسيا، فيما ستصل غدا أولى الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.

وذكرت شركة مصر للطيران في بيان، أن مطار الغردقة الدولي استقبل صباح اليوم أولى الرحلات الجوية للشركة قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائح روسي، إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

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وقالت الشركة إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة إلى أرض المطار، كما تم استقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة.

في هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبو العينين، أنه لأول مرة تقوم "مصر للطيران" بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ تزامنا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا، وذلك بجانب رحلات الشركة اليومية بين القاهرة وموسكو، مما يساهم بشكل كبير في توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا إلى مصر.

وأضاف أبو العينين أن شركة مصر للطيران سوف تسير 4 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى الغردقة، كما تسير 3 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل أسابيع بدء استئناف رحلات الطيران السياحي إلى مصر بعد توقف دام قرابة 6 سنوات، وأعقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، سابقاً أن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر سيتم خلال صيف العام الحالي.

وعلقت موسكو رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

وبعد ذلك تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.

واتفقت كل من مصر وروسيا في أبريل الماضي، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.