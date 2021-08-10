مصر تستقبل أولى الرحلات الروسية إلى مدينة شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى المصري، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 297 سائحا.

وتعد الرحلة أول خط مباشر بمصر للطيران من موسكو إلي شرم الشيخ، وفقا لبيان صادر عن مصر للطيران.

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ومن المقرر أن تسير مصر للطيران خطا منتظما بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

ووصلت أمس إلى مطار الغردقة في مصر أولى الرحلات القادمة من روسيا، فيما ستصل غدا أولى الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.