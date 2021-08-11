أميركا توسع قائمة التحذير من السفر.. وجهات إضافية بينها فرنسا وتايلاند

أضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، عدة دول جديدة إلى قائمة "عدم السفر" مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حول العالم.

وأعلنت CDC يوم الاثنين، أنه تمت إضافة العديد من البلدان والأقاليم إلى المستوى الرابع للتحذير من فيروس كورونا "المرتفع جدًا"، بما في ذلك فرنسا، وأيسلندا، وإسرائيل، والضفة الغربية وغزة، وتايلاند وغيرها، بحسب ما نقلته "رويترز".

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أضاف مسؤولو الصحة الأميركيون أيضًا عدة دول إلى قائمة "المستوى 3: مرتفع"، بما في ذلك النمسا وكرواتيا والسلفادور وأذربيجان وغوام وكينيا وجامايكا. وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المسافرين غير المطعمين يجب أن يتجنبوا السفر غير الضروري إلى تلك البلدان.

في وقت سابق من هذا الشهر، أضافت مراكز السيطرة على الأمراض العديد من البلدان والأقاليم الأخرى إلى قائمة المستوى 4، بما في ذلك أندورا، وكوراساو، واليونان، وأيرلندا، وإيران، وجزيرة مان، وكازاخستان، وليسوتو، وليبيا، ومالطا، ومارتينيك، وسانت بارتيليمي، وجزر فيرجن.

وفي يوليو، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إرشادات سفر محدثة لإسبانيا والبرتغال، وأوصت الأميركيين بتجنب السفر إلى الوجهتين الأوروبيتين وسط تفشي كوفيد-19.

كما أصدرت وزارة الخارجية ومراكز السيطرة على الأمراض تحذير السفر من المستوى الرابع للمملكة المتحدة الشهر الماضي.