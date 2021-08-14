.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أبوظبي.. تحديث إجراءات السفر للقادمين من خارج الإمارات

  • الخط
كورونا الإمارات
يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة اعتباراً من الأحد 15 أغسطس 2021
فيروس كورونا

أبوظبي.. تحديث إجراءات السفر للقادمين من خارج الإمارات

يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة اعتباراً من الأحد 15 أغسطس 2021

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021.

ويتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس.

ويطبق البرتوكول على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم في تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار ، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

ويتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح
الأكثر قراءة
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
وفاة وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة السعودية ريتاج الشهري
العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة
النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
قبل أن تذهب
مركز إسرائيلي يكشف تفاصيل شبكة أنفاق حزب الله في لبنان.. فما هي؟
مركز إسرائيلي يكشف تفاصيل شبكة أنفاق حزب الله في لبنان.. فما هي؟
اكتشف المزيد