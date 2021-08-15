"طيران الخليج" توسع جواز السفر الصحي لوجهات جديدة

أعلنت طيران الخليج البحرينية تمديد تجربة جواز السفر الصحي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتشمل المزيد من الوجهات بعد الإطلاق الأولي للتجربة على الرحلات الجوية من البحرين إلى أثينا ولندن وسنغافورة.

وقالت الشركة في بيان، إن تجربة الجواز الصحي ستضاف على الرحلات من البحرين إلى دبي وفرانكفورت وباريس ابتداء من اليوم ليشمل المزيد من المسافرين والوجهات.

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وستتم إضافة علامة بارزة أخرى إلى القائمة الموسعة للوجهات التي يمكن للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر غير بيومترية على كل من أجهزة iOS و Android المشاركة في التجربة لتبسيط وإدارة متطلبات السفر لـ (كوفيد-19) وتعزيز تجربة السفر بشكل عام.

وأشارت طيران الخليج إلى أن المسافرين إلى كل من أثينا ودبي وفرانكفورت ولندن وباريس وسنغافورة من تجربة التطبيق الذي سيساعد المسافرين على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أية متطلبات حكومية لفحص (كوفيد-19) أو أية معلومات حول اللقاح الخاص به.

بموجب ذلك، سيتمكن مسافرو طيران الخليج من إنشاء "جواز سفر رقمي" يسمح لهم بمطابقة مسارات سفرهم مع المتطلبات الصحية لـ "كوفيد-19" لبلدانهم والتحقق من تحقيقهم لتلك المتطلبات.