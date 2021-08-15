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"فلاي دبي" تعلق رحلاتها مؤقتاً إلى العاصمة الأفغانية

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"فلاي دبي" تعلق رحلاتها مؤقتاً إلى العاصمة الأفغانية

ومراقبة الوضع بما يتماشى مع تعليمات السلطات المختصة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة فلاي دبي الإماراتية، إنها علقت عملياتها مؤقتا إلى العاصمة الأفغانية كابول، مع مراقبة الوضع ومراجعة الخطط بما يتماشى مع تعليمات السلطات المختصة.

وأضافت فلاي دبي، في بيان اليوم الأحد، أنها ستتواصل مع مسافريها بخصوص خيارات استرداد قيمة التذاكر وإعادة الحجز الخاصة بهم.

وأشارت الشركة إلى إلغاء رحلتها رقم FZ 305 من دبي إلى كابول بعد الإقلاع وعادت إلى دبي بعد المغادرة.

وأعلنت حركة طالبان دخول مقاتلي الحركة العاصمة كابل من جميع الاتجاهات، وأفادت مصادر العربية، اليوم الأحد، بأن وفداً من طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابل، مشيرة إلى ورود أنباء عن تخلي الرئيس الأفغاني عن السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة.

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