ألمانيا تعلق رحلات الطيران المدني فوق الأجواء الأفغانية

علقت ألمانيا رحلات الطيران المدنية فوق الأجواء الأفغانية، بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد.

كانت مقاطع فيديو أظهرت آلاف الأفغان، أمس الأحد، وهم يفرون بالسيارات، أو مشياً على الأقدام، مسرعين نهاراً وليلاً إلى مطار "حامد كرزاي الدولي" بكابل، للفرار منه إلى أي مكان، قبل أن تسيطر طالبان على كل العاصمة.

مادة اعلانية

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد مع دخول المسلحين المدينة قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في أيّار/مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.