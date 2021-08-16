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مطار كابول.. فوضى على الأرض وقلق من تحليق الطائرات المدنية

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Afghans crowd at the tarmac of the Kabul airport on August 16, 2021, to flee the country as the Taliban were in control of Afghanistan after President Ashraf Ghani fled the country and conceded the insurgents had won the 20-year war. (AFP)
مشاهد فوضى في مطار كابل
طيران

مطار كابول.. فوضى على الأرض وقلق من تحليق الطائرات المدنية

هيئة الطيران المدني الأفغانية توصي شركات الطيران بتجنّب المجال الجوي لأفغانستان

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، الاثنين، إفساح المجال الجوي الأفغاني أمام الطائرات العسكرية والطلب من كافة الرحلات المدنية تجنّبه، بعد يوم من حالة فوضى دبت في مطار كابل بسبب تجمع الراغبين بالخروج من البلاد.

في أعقاب ذلك، أعلنت لوفتهانزا، مجموعة الطيران الأولى في أوروبا، إضافة إلى شركة "اير فرانس" تجنّب تحليق طائراتهما فوق أفغانستان "حتى إشعار آخر". وأشارت شركتا "بريتيش ايروايز" و"فيرجن أتلانتيك" أيضاً إلى أن طائراتهما "لن تحلّق بعد الآن في المجال الجوي الأفغاني".

في إشعار "نوتام" الموجه إلى شركات الطيران، أوصت هيئة الطيران المدني الأفغانية "الطائرات العابرة (في المجال الجوي الأفغاني) بتغيير مسارها". وأضاف "كل عبور في المجال الجوي لكابول سيكون خارجا عن السيطرة".

فوضى في مطار كابول
فوضى في مطار كابول

وأشارت لوفتهانزا في بيان تلقته وكالة فرانس برس، إلى أن "كل شركات الطيران التابعة للمجموعة تعلّق تحليقها فوق أفغانستان حتى إشعار آخر".

ولفتت المجموعة إلى أن "هذه التدابير تهدف إلى ضمان سلامة الطيران".

وتملك المجموعة شركات "سويس" و"أوسترين ايرلاينز" و"براسل ايرلاينز" و"يوروينغز". وأكدت أنه "نتيجة لذلك، ستطول مدة الرحلات المتوجهة إلى الهند وغيرها، لساعة كحدّ أقصى".

بالنسبة لشركة "اير فرانس"، يؤدي تجنّب العبور فوق أفغانستان إلى تحويل مسار رحلات متوجهة إلى بانكوك ومدينة هو تشي مينه ودلهي وسنغافورة.

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وسيطرت حركة طالبان الأحد على كابول، ما دفع الرعايا الأجانب وعدد كبير من الأفغان إلى مغادرة البلاد على وجه السرعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

في مطار كابول، حيث أُقيم جسر جوي، تسبب باقتحام حشود من الأفغان المدارج بإلغاء الرحلات التجارية.

وتسيّر طائرات عسكرية أميركية خصوصاً رحلات ذهاباً وإياباً لإجلاء دبلوماسيين وموظفين محليين عملوا لصالح قوات أجنبية.

وقالت لوفتهانزا إنها "تدرس في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الخارجية، كيفية توفير الدعم بشكل سريع للحكومة لإجلاء مواطنين ألمان وقوات محلية".

وأقلعت طائرة تابعة للجيش الألماني مساء الأحد متوجهةً إلى كابول للمشاركة في الأيام المقبلة في عملية الإجلاء.

فوضى في محيط مطار كابول
فوضى في محيط مطار كابول

من جانبها، تعتزم فرنسا إجراء أول عملية إجلاء جوي من كابل بحلول مساء الاثنين بواسطة طائرتي نقل تابعتين لسلاح الجوّ من طراز "سي 130" و"اه 400 إم" أقلعتا مساء الأحد وصباح الاثنين من فرنسا.

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