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أبوظبي تعفي القادمين من 28 دولة من "الحجر الصحي"

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أبوظبي تعفي القادمين من 28 دولة من "الحجر الصحي"

سيخصع القادمون من هذه الوجهات لفحصين كورونا

دبي - العربية.نت

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

وقالت إنه سيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، في ما يجب على المسافرين إبراز نتيجة سلبية لفحص "كوفيد- 19" (تحليل PCR) صالحة لمدة 72 ساعة قبل المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

ويجب على المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل، والقادمين من إحدى الدول المدرجة في "القائمة الخضراء" إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (يعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول). أما بالنسبة للمسافرين غير الحاصلين على اللقاح، والقادمين من إحدى الدول المدرجة في "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص "كوفيد-19" في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي، وفقا للإمارات اليوم.

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وأوضحت الدائرة أن الدول والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دورياً، بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد-19»، وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة، من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

وتشمل القائمة الخضراء المحدثة التي تدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية ظهراً غدا الأربعاء 18 أغسطس 2021: أستراليا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيرلندا، البحرين، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، التشيك، رومانيا، السعودية، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيشيل، صربيا، الصين، كندا، كوريا الجنوبية، مالطا، المجر، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

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