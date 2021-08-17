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السعودية تمدد صلاحيات إقامات الوافدين والتأشيرات إلى 30 سبتمبر

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اقتصاد السعودية

السعودية تمدد صلاحيات إقامات الوافدين والتأشيرات إلى 30 سبتمبر

التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني

دبي - العربية.نت

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بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 30 سبتمبر 2021، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت "الجوازات"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

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أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ تاريخ 30 سبتمبر 2021.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ تاريخ 30 سبتمبر 2021.

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