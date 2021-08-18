أعداد المسافرين عبر مطار دبي تتجاوز 12.5 مليون مسافر في 7 أشهر

كشفت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، بلغ نحو 12.56 مليون مسافر في الأشهر السبعة الأولى من 2021.

وارتفع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، خلال يوليو الماضي إلى 1.92 مليون مسافر، مقابل 1.55 مليون مسافر في يونيو بزيادة 23.2%.

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وجاء النمو في أعداد المسافرين الشهر الماضي في ظل ذروة حركة السفر خلال عطلة الصيف ومدفوعاً بالتوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم، نقلاً عن صحيفة "البيان".

وعلى صعيد حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، تم تسجيل زيادة 25.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى نحو 1.37 مليون طن مقابل 1.92 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.