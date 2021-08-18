.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أعداد المسافرين عبر مطار دبي تتجاوز 12.5 مليون مسافر في 7 أشهر

  • الخط
طيران مطار دبي كورونا
مطار دبي
اقتصاد دبي

أعداد المسافرين عبر مطار دبي تتجاوز 12.5 مليون مسافر في 7 أشهر

في ظل ذروة حركة السفر خلال عطلة الصيف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، بلغ نحو 12.56 مليون مسافر في الأشهر السبعة الأولى من 2021.

وارتفع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، خلال يوليو الماضي إلى 1.92 مليون مسافر، مقابل 1.55 مليون مسافر في يونيو بزيادة 23.2%.

وجاء النمو في أعداد المسافرين الشهر الماضي في ظل ذروة حركة السفر خلال عطلة الصيف ومدفوعاً بالتوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم، نقلاً عن صحيفة "البيان".

نصف مليار دولار من أموال صندوق النقد قد يقع في قبضة طالبان قريباً قصص اقتصادية أفغانستان وطالبان نصف مليار دولار من أموال صندوق النقد قد يقع في قبضة طالبان قريباً

وعلى صعيد حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، تم تسجيل زيادة 25.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى نحو 1.37 مليون طن مقابل 1.92 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
السعودية: نقف بجانب الشعب الأفغاني ونأمل في استقرار الأوضاع السعودية: نقف بجانب الشعب الأفغاني ونأمل في استقرار الأوضاع
العثور على بقايا بشرية على طائرة عسكرية أميركية غادرت كابل العثور على بقايا بشرية على طائرة عسكرية أميركية غادرت كابل
قبل أن تذهب
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
اكتشف المزيد