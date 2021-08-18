.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طالبان تحاصر مطار كابل وإيران تغلق حدودها في وجه الأفغان الفارين

  • الخط
حشود في مطار كابل (رويترز)
حشود في مطار كابل (رويترز)
أفغانستان وطالبان

طالبان تحاصر مطار كابل وإيران تغلق حدودها في وجه الأفغان الفارين

مطار كابل آخر مكان ما زال تحت السيطرة الأميركية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حاصر مقاتلو طالبان مطار كابل الدولي بنقاط تفتيش أمنية، مما أثار مخاوف من أن تمنع هذه التحركات المواطنين من مغادرة البلاد بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

قال مسؤول كبير في طالبان إن نقاط التفتيش في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، آخر مكان ما زال تحت السيطرة الأميركية، تهدف فقط إلى "ضمان الأمن ومنع الناس من الاندفاع" بعد مقتل عدة أشخاص في مشاهد فوضوية يوم الاثنين.

وكان مسؤولو دفاع ألمان قد قالوا في وقت سابق إن طالبان أغلقت المطار وسمحت فقط لأعضاء المجتمع الدولي بالمرور، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

نصف مليار دولار من أموال صندوق النقد قد يقع في قبضة طالبان قريباً قصص اقتصادية أفغانستان وطالبان نصف مليار دولار من أموال صندوق النقد قد يقع في قبضة طالبان قريباً

من ناحية أخرى، قالت إيران إنها ستمنع الأفغان من الدخول عبر حدودها الشرقية، متذرعة بعدم الاستقرار في أفغانستان والجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت طهران على أنها ستمنع الأفغان من عبور حدود البلدين، متراجعة عن تعهد سابق بإيواء الأشخاص الفارين من طالبان مؤقتًا.

وقال حسين قاسمي، نائب شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، إن قوات الأمن تلقت أوامر بإعادة المهاجرين عبر الحدود "مع استقرار الوضع الداخلي في أفغانستان"، وللحد من انتشار كوفيد-19، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعاني من هل تعاني من "كوفيد طويل الأمد" أم فيروس آخر؟ دراسة توضح..
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
اكتشف المزيد