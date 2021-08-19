الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى

قرر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع استثنائي، يوم الأربعاء، إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إعادة تسيير الرحلات مع تلك الدول يأتي مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

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وكانت الكويت أعلنت عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بالسفر إلى البلاد، في إطار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

وبشأن المحصنين باللقاح داخل الكويت، فإنه بعد ظهور اللون الأخضر بتطبيق "مناعة/هويتي"، عليهم استكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" بالإضافة إلى منصة "كويت-مسافر".

وكذلك سداد رسوم إجراء فحصين (PCR)، على أن يكون الفحص الأول عند الوصول إلى الكويت، أما الثاني فيكون في اليوم السادس من الحجر المؤسسي، وسداد قيمة الحجر المؤسسي لمدة (7 أيام) في أحد الفنادق المحلية بدولة الكويت، والمذكورة والمعتمدة من خلال منصة "كويت-مسافر".

وفي حال ثبوت الخلو من فيروس "كوفيد-19"، يتم استكمال مدة الحجر الصحي لـ7 أيام أخرى في المنزل، مع استثناء بعض الفئات من الحجر المنزلي.

وبشأن غير الكويتيين المُطعمين في الخارج بلقاحات معتمدة داخل الكويت، فعليهم القيام بالتقدم لاعتماد شهادات التطعيم الخاصة بهم، من خلال رفعها إلى موقع وزارة الصحة الكويتية، ويُشترط إثبات تلقي اللقاح بشكل إلكتروني قبل الصعود إلى الطائرة، وكذلك عند الوصول عبر خاصية التدقيق الإلكتروني (QR-Code)، في دولة الكويت.